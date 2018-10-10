“مركبة مهجورة” بالإمارات تكشف عن جريمة دهس

ضبطت وحدة التعقب المروري في رأس الخيمة في دولة الإمارات مركبة مهجورة من دون لوحة أرقام في أحد المناطق، وتبين بعد تعقبها ارتكاب سائقها حادث دهس وفراره من المكان، إذ ترك المركبة مهجورة دون لوحة أرقام في مكان عام للهرب من جريمته.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإنه تم التحري عن قائد المركبة وضبطه، وإحالته للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكشفت إدارة المرور أنه تم تحديد 8 مركبات على الأقل مهجورة ودون لوحات أرقام، والتي تم حجزها بشكل فوري دون الرجوع إلى أصحابها، إذ تم تركها من قبلهم منذ شهور عدة، ومن المرجح أن يكون وراء ذلك جرائم مرتكبة.