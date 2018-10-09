شعور بهزة أرضية شمال الإمارات

قال سكان في المنطقة الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنهم شعروا اليوم الثلاثاء، بحدوث هزة أرضية، قد تكون ناتجة عن زلزال.

وفي حين نفى المركز الوطني للأرصاد بالإمارات حدوث هزة أرضية ناتجة عن زلزال أعلن مركز القبة السماوية لعلوم الفضاء، ومقره إمارة الشارقة، أن هزة خفيفة، ضربت إمارة رأس الخيمة، وبعض الإمارات الشمالية المجاورة.

وقال المرصد الإماراتي إن “هزة بقوة 2.1 درجة – ريختر خفيفة جدًا شمال شرق بندر عباس – جنوب إيران الساعة 08:59 مساء اليوم 09-10-2018 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، أما ما شعر بها السكان في شمال الدولة ليس له علاقة بهذه الهزة”.