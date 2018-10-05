السجن 18 شهرًا لنمساوي أدّى التحية النازية أمام الشرطة

أدانت محكمة نمساوية شابًا (35 عامًا) بالسجن 18 شهرًا؛ لأدائه التحية النازية أمام الشرطة قبل عام، والعثور على شعارات نازية بمنزله وحاسوبه.
وقالت محكمة ولاية “كيرنتن” جنوبي البلاد، في بيان: إن الشاب – لم تذكر اسمه – كان ثملًا عند أدائه التحية النازية، كما ردّد شعار “يحيا هتلر”.
وأضاف البيان أن الشرطة عثرت على شعارات نازية ممنوعة بحسب قوانين البلاد، داخل منزل الشاب (35 عامًا) وحاسوبه الشخصي.
وظهرت مؤخرًا في ألمانيا والنمسا حركة “النازيين الجدد” اليمينية المتطرفة، التي تعتبر نفسها امتدادًا للحركة النازية التي حكمت ألمانيا بين 1933 و1945، وتعتنق أفكارًا معادية للأشخاص غير المنحدرين من أصل ألماني.