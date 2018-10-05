السجن 18 شهرًا لنمساوي أدّى التحية النازية أمام الشرطة

أدانت محكمة نمساوية شابًا (35 عامًا) بالسجن 18 شهرًا؛ لأدائه التحية النازية أمام الشرطة قبل عام، والعثور على شعارات نازية بمنزله وحاسوبه.

وقالت محكمة ولاية “كيرنتن” جنوبي البلاد، في بيان: إن الشاب – لم تذكر اسمه – كان ثملًا عند أدائه التحية النازية، كما ردّد شعار “يحيا هتلر”.