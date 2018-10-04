الجمهوريون يأملون بالمصادقة على تعيين “كافانو” مرشح ترامب للمحكمة العليا

أعرب الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، عن رغبتهم في عقد جلسة يوم السبت؛ للمصادقة على تعيين بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوًا في المحكمة العليا، بعدما قالوا إن تحقيقًا جديدًا أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) لم يتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم ارتكاب كافانو اعتداءً جنسيًا.

وصرح رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري “تشاك غراسلي” للصحفيين: “يجب المصادقة على (تعيين) القاضي كافانو، السبت”، مضيفًا: “نأمل بأن يكون لنا في الساعات الـ48 (المقبلة) عضو جديد في المحكمة العليا”.

وفي وقت شارك الآلاف في مسيرة ضد كافانو في شوارع واشنطن، هاجم الديمقراطيون تحقيق (اف بي أي) ووصفوه بأنه “غير مكتمل”، وخضع لقيود من البيت الأبيض المُصر على تعيين المحافظ كافانو (53 عامًا).