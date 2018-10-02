بسبب الإقامة.. مؤذن يقتل زميله بالمغرب

أقدم مؤذن مغربي على قتل مؤذن آخر، إثر خلاف على تبادل دورهما لإقامة أذان الصلاة في المسجد ذاته، في إقليم سيدي بنور التابع لمدينة الجديدة، جنوبي الدار البيضاء.

وتعود أسباب الجريمة لنشوب خلاف بين المؤذنين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 40 و44 سنة، حيث حاول المؤذن الأول (الجاني)، بسط سيطرته ليكون المؤذن الرئيس للمسجد الذي شيد حديثًا، الأمر الذي لم يتحقق بعد أن نصبت مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية زميله (الضحية) في هذا المنصب.

المؤذن الآخر لم يتقبل الأمر، ليتطور الخلاف بين المؤذنين، أمس الإثنين، عقب صلاة الفجر، إلى صراع عنيف، أفضى باعتداء المؤذن المقال على الآخر بالضرب، إلى أن أسقطه على الأرض جثة هامدة.

وفور إشعار السلطات المحلية، ألقي القبض على المؤذن الجاني، صباح اليوم الثلاثاء، بعد عملية التقصي والتحريات، ليتم نقل الجاني إلى النيابة العامة والتحقيق معه في الحادث لمعرفة الملابسات والأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء، في حين تم نقل الجثة إلى المشرحة، ليتم دفنها عصر اليوم الثلاثاء.