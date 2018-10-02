محامية عادل الحشاش تتعهد بكشف خبايا “ضيافة الداخلية” بالكويت

أكدت المحامية دلال الملا، وكيلة العميد عادل الحشاش المتهم الرئيس في قضية “ضيافة الداخلية“، أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة خبايا القضية والأدلة التي تثبت براءة موكلها من التهم المسندة إليه في ظل الإشاعات والروايات التي تم تناقلها عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.

ووفق صحيفة “القبس” المحلية، فإن المحامية “الملا” توعّدت بمقاضاة كل من ساهم في العبث بسمعة الحشاش والإساءة إليه في ظل وجود أدلة تبرّئه من التهم المسندة إليه.

وفي آخر تطورات القضية، عاد الوفد الأمني للبلد قادمًا من البوسنة والهرسك، مصطحبًا العسكري الهارب (وكيل ضابط أول) بعد ضبطه من قبل السلطات المحلية هناك بناء على طلب الكويت.

وكانت مصادر ذكرت أن العسكري يعمل في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وكشفت التحريات تضخم حسابه المصرفي، وامتلاكه عقارات في الخارج”، وقد يكون هو “الصندوق الأسود للقضيّة، نظرًا لما يمتلكه من معلومات ومستندات قد تكشف حقائق جديدة بعد توقيفه، إذ وُجّهت له تهمتا غسل الأموال والاستيلاء على المال العام”

ونفى العسكري تورّطه معتبرًا نفسه مجرد شاهد، إلا أنه كشف خلال التحقيق الأولي معه، عن شرائه عقارات في البوسنة بناء على تعليمات مسؤوله، العميد الموقوف (عادل الحشاش)، الذي كان يرسل إليه الأموال بين فترة وأخرى، مقابل 250 ألف دينار (825 ألف دولار) قدمها له العميد.

وتحقق النيابة العامة الكويتية حاليًّا مع العميد عادل الحشاش، ومتهمين آخرين من داخل الوزارة وخارجها، بينهم مالكو فنادق شهيرة؛ بتهمة تزوير فواتير بملايين الدولارات للتغطية على عملية فساد في قطاع ضيافة وزارة الداخلية وما يتضمنه من مصروفات تتعلق بالاستضافة.

وتهيمن القضية على اهتمامات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتصدر تغطيات وسائل الإعلام المحلية، رغم التكتم الرسمي من قبل النيابة عليها لحين انتهاء التحقيقات فيها، واقتصار ما هو متداول من معلومات عن القضية على ما تنقله الصحافة المحلية من تسريبات.