مفاجأة جديدة في قضية “ضيافة الداخلية” بالكويت تعقد موقف الحشاش

@eremnews . . فضيحة ضيافة الداخلية.. ضابط كويتي جمع 65 مليون دولار من الورود والهدايا والوجبات المزورة أفاد مصدر أمني كويتي بأن التحقيقات المتواصلة في "قضية الضيافة في وزارة الداخلية" تكشف يوميًا عن حقائق جديدة. وتوقع أن "تشهد الأيام المقبلة مفاجآت كبيرة في هذه القضية، من خلال التحقيق مع شهود ومشتبه بهم جدد سيتم استدعاؤهم والاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على ما يملكونه من مستندات ومعلومات ثمينة". وقال المصدر إن "العميد عادل الحشاش، أصرّ في التحقيقات على نفي التهم الموجهة إليه، وكرّر أكثر من مرة أنه ليس من المستغرب وجود مبالغ مالية تقدر بنحو 20 مليون دينار في حساباته، كونه يعمل في التجارة منذ أكثر من 10 سنوات، ويملك عددًا من الشركات".