فضيحة مسؤول إيراني كبير ترأس منظمة هندسية بــ”شهادة مزورة”

فضيحة مسؤول إيراني كبير ترأس منظمة هندسية بــ”شهادة مزورة”

#إرم_ نيوز

المصدر: مجدي عمر- إرم نيوز

كشفت جامعة “الحسين” الإيرانية، أن شهادة المؤهل الدراسي للرئيس السابق لمنظمة الإدارة الهندسية سيد هاشمي “مزوَّرة”.

وبحسب تقرير لموقع “انتخاب” الإخباري المحلي، فقد أثار إعلان الجامعة عن تزوير شهادة هاشمي تفاعل عدد من الشخصيات السياسية في إيران، من أبرزهم وزير الطرق عباس آخوندي.

وعلَّق آخوندي على الواقعة عبر صفحته على موقع “تلغرام”، قائلًا:”من المؤسف للغاية أن يتضح أن شهادة المؤهل الدراسي لشخص تولّى رئاسة منظمة كبرى لثلاث سنوات كهذه، وكان نائبًا عن الشعب الإيراني في البرلمان لأربع سنوات، بل وكان رئيسًا للجنة العمران في المجلس مزوَّرة”.

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