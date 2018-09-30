بسبب إشادته بالحوثيين.. إيرانيون يسخرون من علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي

سخر عدد من النشطاء الإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مستشار المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، بعدما أطلق مساء السبت، تصريحات يشيد بها بـ”صبر” المتمردين الحوثيين، داعياً الإيرانيين إلى الاقتداء بالحوثي في ظل العقوبات.

وقال الناشط الإيراني علي سيفي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “ولايتي الذي لديه 37 وظيفة في النظام، يدعونا لتعلم المقاومة من اليمن، وتناول الطعام الجاف”.

وسخر سيفي من ولايتي، قائلاً: “ولايتي وأبناؤه لديهم فلل ومنازل فارهة في شمال إيران وجنوبها، ويعمل على إنشاء برج له في طهران، ثم يدعونا لتناول الطعام الجاف، أي فكر هذا”.

بدوره، أرفق المغرد فريد إبراهيمي، صورة للشقق السكنية التي يمتلكها ولايتي في مناطق مختلفة من إيران، داعياً ولايتي إلى إرسال أبنائه المرفهين إلى سوريا للدفاع عما أسماه بـ”المقدسات الشيعية”.

ومن جانبه، كتب الصحفي إحسان محمودي، في “تويتر”: “الأسلحة والرصاص الذي يقاتل بها الحوثي، هي أسلحتنا، لكنك عليك الاقتداء بهم (الحوثيين) وأكل الطعام الجاف معهم وارتداء الملابس المستعملة”.

كما نشر المغرد أمير حسين ثابتي، صورة من وثيقة طبية لأحد المرضى، عندما كان ولايتي موظفاً بوزارة الصحة الإيرانية، حيث يطلب ولايتي بالورقة أخذ مبلغ قدره 700 ألف ريال إيراني من أحد المرضى.

وكتب ثابتي: “تدعونا لأكل الطعام الجاف والاقتداء باليمنيين، لكنك لست مستعداً لتخفيف المبلغ الذي تأخذه من المرضى المراجعين، عن أي مقاومة تتحدث”.

وأطلق مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أمس السبت تصريحات، الهدف منها رفع معنويات المتمردين الحوثيين الذين يتعرضون لهزائم متتالية على أيدي قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.