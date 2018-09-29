مصر.. تطورات جديدة في قضية “مذبحة الشروق”

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير الطب الشرعي في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة الشروق”، والذي تضمن نتائج تحليل “DNA”، الخاصة بالأطفال الأربعة ضحايا الحادث مع الأم، والذي أثبت صحة نسب الأطفال لوالدهم.

وكانت أجهزة الأمن المصرية، قد عثرت في وقت سابق، على عائلة مكونة من 5 أفراد مذبوحين ورؤوسهم مفصولة عن أجسادهم، داخل محل إقامتهم في مدينة الشروق شرقي القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن سبب “مذبحة الشروق” هو “قضية شرف”، بعدما اكتشف الزوج وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وصاحب العمل الذي يعمل لديه.

وخلصت إلى أن “المتهم كرم محمد وشهرته أحمد أبو جبل (38 عامًا)، يعمل لدى شخص يدعى عودة، وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة، بسبب مسألة شرف”.

وأفادت التحقيقات بأن معلومات وردت تفيد بأن صاحب العمل الذي يعمل لديه الزوج، يقيم علاقة غير شرعية مع زوجته، وشك الزوج في نسب الأطفال إليه، ما دفعه للتخلص من الأسرة بتلك الطريقة الوحشية، بحسب روايات أحد الجيران للمباحث.

وقال المتهم خلال التحقيقات إنه شك في سلوك زوجته، لعدم معرفته مصدر الأموال التي لاحظ وجودها بحوزتها، خاصة أنها تتقاضى 400 جنيه فقط من عملها كخادمة.

واستطرد: “منذ 4 أشهر قررت تطليق المجني عليها بعد مشاجرة كبيرة نشبت بيننا، بعد ما وجدت كرتونه فيها 4500 جنيه تحت السرير، وهي قالتلي إنهم بتوع الجيران، من وقتها وأنا بشك فيها، لحد ما عرفت أنها بتخوني، لما عرفت إن عودة بيجي البيت وأنا مش موجود”.