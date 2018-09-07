الطب الشرعي: “السم” وراء وفاة “الأسرة المتحللة” في مصر

كشف تقرير الطب الشرعي المصري المبدئي، اليوم الجمعة، أن تشريح جثث المتوفين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الأسرة المتحللة”، أثبت أن سبب وفاة الأب وأبنائه الأربعة جاء نتيجة تسممهم جميعًا عقب تناول وجبة طعام.

وأضاف التقرير المبدئي، الصادر اليوم، أنه “لا توجد أية طعنات في جسد أي من الضحايا، أو وجود إصابات ظاهرية أو كسور، كما لم يتم العثور على أي آثار عنف على ملابسهم”.

وأشار التقرير إلى أنه “جرى أخذ عينات من أمعاء ومعدة وكبد وكلى الضحايا، كلًا على حدة؛ لتحليلها، وللتأكد من أسباب الوفاة النهائية”.

جدير بالذكر أن تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الشرطة المصرية بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بقرية الرملة، وبانتقال رجال الأمن إلى موقع البلاغ، عثر على جثة الأب “محمد أ ع” 38 عامًا، عامل بمطعم فول، وأبنائه: “يوسف” 15 عامًا و”عمرو” 12 عامًا و”سماح” 8 أعوام و”سما” 3 سنوات، في حالة تعفن وتم نقل الجثث للمشرحة.

وكانت نيابة بنها في مصر قد حققت مع “هبة” زوجة ووالدة ضحايا “الأسرة المتحللة”، والمتهمة بقتل زوجها وأولادها الأربعة، والتي اتهمت الزوجة الثانية “شيماء” بقتل أولادها وزوجها خلال تحقيقات النيابة معها.