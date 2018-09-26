الكشف عن تفاصيل جديدة في جريمة “جزر فرسان” بالسعودية

كشف مدير فرع الشركة السعودية للكهرباء في منطقة جازان المهندس علي آل عطيف، تفاصيل جديدة في جريمة جزر فرسان، التي راح ضحيتها مدير كهرباء الفرع أحمد نسيب وعدد من المنسوبين.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، أكد أن المدير تدخل لفض النزاع بين عمالة أجنبية، فتعرض لعدة طعنات أنهت حياته مع عامل متعاقد مع مقاول لدى الشركة.

وكان ناشطون قد ذكروا في معلومات، لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحتها، أن مشكلة وقعت بين الجاني وآخر باكستاني تتعلق بالسكن، فهرب ودخل إلى مكاتب الكهرباء، فلحق به الجاني وقتل المدير أثناء محاولته إيقافهم.

وقال شقيق موظف مصاب وشاهد عيان إنه وفي اللحظات الأولى للواقعة وبعد أن نفذ الجاني جريمته في الوافد الأول الباكستاني، ركض خلف فلبيني آخر ومدير المكتب، اللذان فرا منه، نافيا أن تكون الجريمة قد وقعت في المكتب، مضيفا أنه أبلغ على الفور أمن المنشآت التي حضرت فورا، لافتا إلى أنه لم يشاهد لحظة مقتل مدير المكتب.

وأكد أن الجاني أخذ طفاية الحريق وقام برشها على “شقيقه” والذي يرقد بسببها في العناية المركزة، مؤكدا مصرع الجاني نتيجة مقاومته الأمن بعد تنفيذ جريمته، حيث قتل الوافد الباكستاني ومدير المكتب، وأصاب فلبيني آخر، إضافة إلى شقيقه.

بدورها، قالت الشركة السعودية للكهرباء، إنها تعمل مع الجهات الأمنية لمباشرة حادث الجريمة، وعلقت عبر تغريدة في حسابها الرسمي: “تأسف السعودية للكهرباء لما تعرض له أحد منسوبي الشركة وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان من اعتداء أدى إلى وفاتهما، رحمهما الله، والشركة تعزي ذويهما، و تتمنى للمصابين الشفاء العاجل، ويتم العمل مع الجهات الأمنية لمباشرة هذا الحادث الأليم”.

وأقدم وافد فلبيني اليوم الأربعاء، على قتل مدير مكتب الجزيرة وموظف من الجنسية الباكستانية، في حين ذكرت مصادر إصابة آخرين في الحادثة.

يذكر أن صورة انتشرت للقاتل بعد مقتله على يد الأمن خلال مقاومته لهم أثناء محاولتهم السيطرة عليه.