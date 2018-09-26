لهذا السبب.. مقتل مدير كهرباء جزر فرسان وعدد من الموظفين في السعودية (صور)

قتل وافد فلبيني مدير مكتب كهرباء جزر فرسان وعدد من الموظفين يعملون في الفرع نفسه، اليوم الأربعاء في هذه المحافظة التابعة لمنطقة جازان جنوب جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وذكرت تقارير أولوية أن العامل الآسيوي قتل المدير المدعو أحمد نسيب.

وتم القبض على العامل، الذي أصيب خلال مقاومته لرجال الأمن.

ونقلت صحيفة سبق عن مدير فرع الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس علي آل عطيف قوله إن المدير تدخّل لفض نزاع بين عمالة أجنبية فتعرض لطعنات أدت لمقتله مع عامل متعاقد مع مقاول لدى الشركة.

وكشف آل عطيف أن القاتل أصيب بسبب مقاومته ونُقل للمستشفى ولا نعلم مصيره حتى الآن.

وأوضحت التقارير أن عددا آخر من الموظفين قتل في الحادثة دون توضيح مزيد من التفاصيل في انتظار التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية فور وقوع الحادث.

وجزر فرسان هي أرخبيل من الجزر يقع في جنوب البحر الأحمر وتابعة لمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية.