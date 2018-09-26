إيقاف رجل الأعمال طارق الكاظمي بقضية “ضيافة الداخلية” بالكويت

أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت رجل الأعمال طارق الكاظمي على خلفية قضية “ضيافة الداخلية” بناء على أمر من النيابة العامة.

وتعدّ قضية “ضيافة الداخلية” من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها الكويت أخيرًا، والمتهم الرئيس فيها العميد عادل الحشاش.

وكان مسؤولٌ أمني أرسلَ وفدًا أمنيًّا من المباحث الجنائية إلى جمهورية البوسنة والهرسك لاستعادة عسكري هارب، كان يعمل في مكتب العميد الحشاش.

وأوضحت صحيفة “الجريدة” المحلية أن السلطات الأمنية البوسنية ألقت القبض على العسكري، وهو برتبة رقيب أول، بناء على مذكرة اعتقال من نظيرتها الكويتية، إذ بات بعهدة الفريق الأمني الكويتي، وإعادته للبلاد مسألة وقت.

كما تمكَّن رجال الأمن من ضبط وافد مصري كان يعمل في وظيفة كبير المدققين بالإدارة العامة للشؤون المالية، وتمَّت إحالته إلى النيابة، بعدما اعترف أثناء التحقيقات، أن العميد الحشاش سجل باسمه 3 بنايات في محافظة الأحمدي، والتي اشتراها قبل 6 أشهر، بعقد من الباطن حتى لا ينكشف أمره، إذ عثر الأمن بحوزة الوافد على فواتير مزوَّرة كثيرة.

فيما تواصل النيابة حبس العميد الحشاش ورجل الأعمال حمد التويجري، وإخلاء سبيل موظفة في وزارة المالية.