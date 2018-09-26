البوسنة تضبط العسكري الهارب بقضية “ضيافة الداخلية”.. والكويت تضبط مصريًا متورطًا

كشف مصدر أمني في الكويت أن وفدًا أمنيًا من المباحث الجنائية توجه إلى جمهورية البوسنة والهرسك لاستعادة العسكري الهارب، الذي كان يعمل في مكتب العميد عادل الحشاش الموقوف، والمسؤول عن عملية غسل الأموال المختلسة من مصروفات الضيافة عبر شراء عقارات وأراضٍ سكنية وزراعية في البوسنة، وفق جريدة “الجريدة المحلية”.

وأوضحت “الجريدة” أن السلطات الأمنية البوسنية ألقت القبض على العسكري، وهو برتبة رقيب أول، بناء على مذكرة اعتقال من نظيرتها الكويتية، إذ بات بعهدة الفريق الأمني الكويتي، وإعادته للبلاد مسألة وقت.

كما تمكن رجال الأمن من ضبط وافد مصري كان يعمل في وظيفة كبير مدققين بالإدارة العامة للشؤون المالية، وتمت إحالته إلى النيابة، بعدما اعترف أثناء التحقيقات، أن العميد الحشاش سجل باسمه 3 بنايات في محافظة الأحمدي، والتي اشتراها قبل 6 أشهر، بعقد من الباطن حتى لا ينكشف أمره، إذ عثر الأمن بحوزة الوافد على فواتير مزورة كثيرة.

فيما تواصل النيابة حبس العميد الحشاش ورجل الأعمال حمد التويجري، وإخلاء سبيل موظفة في وزارة المالية.

وكانت لجنة التحقيق الداخلية أحالت قضية جديدة إلى النيابة ضد وكيل الوزارة المساعد السابق للشؤون الإدارية والمالية، وموظفة بالإدارة نفسها، بتهمة تبديد 7 ملايين دينار (23,100,000 دولار) كانت مخصصة لشراء وقود لطائرات الوزارة.

وكشف مصدر أمني، أن الوكيل المتهم رفض الحضور أمام لجنة التحقيق التي استدعته أكثر من مرة لسؤاله عن المبلغ، وتبين من خلال التدقيق أنه دفعه لإحدى الشركات عبر التعاقد المباشر، ودون إبلاغ لجنة المناقصات، أو أي جهة رقابية، بالتعاون مع الموظفة المتهمة، لافتًا إلى أن اللجنة توصلت إلى وجود شبهة تبديد أموال، إضافة إلى مخالفة إدارية تمثلت في التعاقد المباشر مع الشركة.