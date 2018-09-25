النيابة المصرية تحقق مع ممرضتين صورتا مريضة وهي تستحم (صورة)

أمرت النيابة الإدارية في مصر بالتحقيق مع ممرضتين بمستشفى الصحة النفسية بمنطقة العباسية بعد تصويرهما مريضة وهي تستحم، ونشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من وزارة الصحة بشأن الواقعة، إذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة، التحقيقات في القضية التي كشفت عن “قيام المتهمتين بالتقاط صور تظهر إحدى المريضات بالمستشفى في قسم 14 المخصص للسيدات وهي تساعد مريضة أخرى على الاستحمام عارية وملقاة على الأرض”.

ونشرت الممرضتان تلك الصور على موقع “فيسبوك”، بغية الإساءة للمختصين المشرفين على القسم بالمستشفى، لوجود خلافات سابقة بينهم، ما يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للمرضى وتعديًا على حقوقهم.

وأمرت النيابة، بتكليف الإدارات الفنية المختصة بالأمانة للصحة النفسية، بتكثيف المرور على مستشفيات الصحة النفسية، ومتابعة تواجد الأطباء والممرضات داخل أقسام المستشفى، وعدم مغادرة مقار عملهم بالقسم دون مسوغ، والتأكد من حفظ حقوق المرضى بالشكل الذي يكفل لهم تلقي الرعاية والعلاج على الوجه الأمثل دون التعرّض لأي انتهاكات جسدية أو نفسية ووفقًا للبروتوكولات المعمول بها طبيًّا في هذا الخصوص.