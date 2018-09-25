إنقاذ 18 رضيعًا من حريق شب داخل مستشفى بمصر

تمكن المسؤولون والعاملون في مستشفى “شبراخيت” العام بمحافظة البحيرة المصرية، من السيطرة على حريق شب في “حضانات الرضَّع” بسبب ماس كهربي بدفاية.

وقالت السلطات الأمنية، إن “القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، انتقلت إلى المستشفى، وبالفحص تبيَّن انبعاث أدخنة من إحدى حضانات الأطفال حديثي الولادة بالغرفة التي تضم 18 حضانة بالطابق الأول علوي داخل مبنى المستشفى، وتمَّت السيطرة على تلك الأدخنة بمعرفة المختصين بالمستشفى”.

وأضافت أنه “لم ينتج عن ذلك أي إصابات أو اختناقات، وتم نقل الحضانة خارج الغرفة واستبدالها بأخرى، ولم يؤثر ذلك على حالة الأطفال بالغرفة أو المرضى”.