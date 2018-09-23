كشف تفاصيل السطو على بنك “الخليج” بالكويت

تمكّنت الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على منفذ عملية السطو المسلح على “بنك الخليج” في منطقة “حولي”.

وقال مصدر أمني إن المنفذ وافد أردني في العشرينيات من عمره وليست لديه أي سوابق، إذ تمكن من سرقة 4500 دينار.

وأضاف لصحيفة “الانباء” المحلية أن رجال المباحث عثروا على القفاز الذي ارتداه المتهم”، مشيرًا إلى أنه “أخفى جزءًا كبيرًا من الأموال المسروقة في شقة صديقته الفلبينية في منطقة السالمية”.

وأوضح المصدر الأمني أن “رجال المباحث تحركوا في الساعة 9:30 إلى الشقة التي يخفي فيها الأموال لضبطها”، لافتًا إلى أن “المتهم أنفق نحو 250 دينارًا من المبلغ المسروق”.

وقال المصدر “إن المتهم تخلص من النقاب والعباءة اللذين اشتراهما من أحد المحال الشعبية لتنفيذ جريمته في إحدى الحاويات”.

وأضاف أنه “اعترف بأن المسدس الذي استخدمه غير حقيقي (لعبة)”، لافتًا إلى أن المتهم “أفاد بأنه عاين مكان الجريمة أكثر من مرة، وانتقى الوقت المناسب لارتكاب الجريمة، وذلك صباح الخميس مع بداية الدوام إذ تقل الحركة ويمكنه الفرار بعد تنفيذ جريمته”.

وأشار المصدر إلى أن المتهم بعد ارتكاب جريمته ذهب إلى “السالمية” إذ أخفى جزءًا كبيرًا من المبلغ والبقية قام بإنفاقها.

يذكر أن المتهم تم ضبطه في منطقة “حولي” حيث يقيم، وتأسيسًا على تحريات خلصت إلى أنه هو من قام بارتكاب الجريمة.