تفاصيل جديدة في قضية “الضيافة” بوزارة الداخلية الكويتية

كشفت مصادر أمنية كويتية عن تفاصيل جديدة تخص القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ضيافة” وزارة الداخلية، بعد يومين من القبض على العميد عادل الحشاش.

وقالت المصادر، لصحيفة “الراي” المحلية إنه تم “حجز الحشاش في إدارة المباحث، تمهيدًا لعرضه على النيابة، بعد توقيفه مساء أول من أمس خلال زيارته منزل أحد أقاربه”، مشيرة إلى “موقوفين آخرين على ذمة القضية، بينهم موظفون وافدون في وزارة الداخلية وموظفان في وزارة المالية”.

وأوضحت المصادر أن “تحقيقات النيابة العامة التي بدأت منذ إحالة ملف القضية إليها في مارس الماضي لم تتوقف”، وأنها “بدأت في استدعاءات جديدة لعدد من المشتبه بهم، بناء لمعلومات وإفادات جديدة تلقتها في هذا الإطار”، مشيرة إلى أن “وزارة الداخلية عملت طوال الأشهر الماضية وبمتابعة مستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على تتبع خيوط القضية بناء لطلب النيابة البحث والتحري في عدد من الملفات وسجلات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقضية”.

ووفق “الراي”، فقد كشفت المصادر عن نجاح إدارة جرائم المال في وضع يدها على ملايين الدنانير والعقارات المسجلة بأسماء متورطين في القضية، إذ تم الحجز على حساباتهم وأملاكهم بناء لأوامر النيابة العامة، وهو ما يمثل أولى خطوات استرداد الأموال العامة في هذه القضية.

ويذكر أن القضية الشهيرة بدأت قبل سنتين بعد قيام البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات، في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في “الداخلية”، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.