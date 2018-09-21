الداخلية المصرية تكشف تفاصيل حادث “مذبحة الحوامدية”

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل حادث “مذبحة الحوامدية” التي جرت صباح اليوم الجمعة، حيث فتح شاب النار على جميع أهله، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بسبب خلافات على الميراث.

وقال بيان وزارة الداخلية إن قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفين ومصابين بقرية منى الأمير دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى منطقة الحادث.

وتبين بعد الفحص قيام “أحمد. م. ف” (24 عامًا)، حاصل على دبلوم صنايع – ومقيم بدائرة القسم، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته صوب أفراد عائلته حال تواجدهم بمسكن العائلة، وذلك بسبب خلافات بينهم على الميراث، وأسفر ذلك عن وفاة ثلاثة من أقاربه وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وأكد البيان أن مباحث القسم تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12مم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة لجنوب الجيزة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإطلاق النيران على أفراد عائلته، بعدما فتحت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم ووجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط وعرضه على المعمل الجنائي لفحصه.

وتأتي تلك الواقعة في أعقاب واقعة أخرى عرفت إعلاميًا بـ”مذبحة بنها” التي راح ضحيتها أب و4 أطفال، وبعدها بأيام ظهرت واقعة جديدة عرفت إعلاميًا أيضًا بـ”مذبحة الشروق” عندما ذبح مواطن زوجته وأبناءه الأربعة بسبب شكه في سلوكها.ِ