مصرية تتسلى عبر “يوتيوب” فتكتشف كارثة زوجها

في واقعة غريبة من نوعها، كشفت سيدة مصرية ملابسات مقتل زوجها، والتمثيل بجثته على يد مجموعة من البلطجية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وتشير التفاصيل إلى أن السيدة قررت خلال جلوسها بالمنزل تصفح بعض الفيديوهات المسلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتتفاجأ بصاعقة تعرض زوجها للقتل بطريقة شنيعة في أحد الفيديوهات.

وتشككت الزوجة في أحد المقاطع المعروضة والذي يظهر شخصًا من الخلف، فيما يقوم مجموعة من الأشخاص بتعذيبه والاعتداء عليه بالشوم والأسلحة البيضاء، حتى جرى إجباره على ركوب سيارة تخصهم.

وسارعت الزوجة إلى تقديم بلاغ للجهات الأمنية بتشككها في أحد مقاطع الفيديو؛ لتوثيقه لحظة اختطاف رجل والاعتداء عليه، مشيرةً إلى أن ظهر الرجل يبدو فيه أنه زوجها.

بدورها فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة، ليتضح بعد ذلك صدق ما ذهبت إليه السيدة، وأن زوجها تعرض للخطف من قبل مجموعة من البلطجية، واعتدوا عليه حتى الموت، إلى جانب التمثيل بجثته.

وكشفت تحقيقات الأمن أن المجني عليه، وهو رجل أعمال دخل في خلافات مع رجل أعمال آخر، ليقرر الأخير التخلص منه مستعينًا بمجموعة من البلطجية.

وبينت التحقيقات أن البلطجية وعددهم خمسة قاموا بخطف الرجل من أحد مقاهي مدينة أكتوبر، واعتدوا عليه أمام مرأى المواطنين واصطحبوه إلى مكان بعيدٍ؛ لقتله والتمثيل بجثته.

بدورها تواصل الجهات الأمنية البحث عن المتهمين بتلك القضية للقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.