منحة كويتية لدعم المشروعات المصرية في شمال سيناء

قدمت الكويت منحة في صورة قروض ميسرة إلى الحكومة المصرية بمقيمة 12.5 مليون دينار كويتي (739.5 مليون جنيه مصري) ما يوازي “41 مليون دولار” لتطوير منظومة مياه الشرب، ضمن اتفاقية تعاون بين البلدين لدعم المشروعات التنموية.

ووافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على المنحة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء بشمال مصر، والتي تشهد مواجهات دامية بين القوات المسلحة المصرية وتنظيمات إرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على المنحة المقدمة.

ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والدكتور عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، مارس الماضي، 5 اتفاقيات بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي ما يعادل 5 مليارات جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعت أيضًا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم مشروعات بشمال سيناء، بقيمة إجمالية 17.5 مليون دينار كويتي ما يوازي نحو مليار جنيه، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت.