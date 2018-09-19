بالفيديو.. يمني أعزل يحبط محاولة سطو مسلح على محل للذهب في تعز

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، لحظة تصدي شاب أعزل لعملية سطو مسلح على محل ذهب في مدينة تعز.

وتمكن الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرا المراقبة في مكان عمله بمحل للذهب، من مواجهة شخص ملثم أشهر مسدسًا بوجهه بيديه العارتين، وقد تمكن الشاب من السيطرة على الملثم وطرده من المحل.

كما استطاع الشاب الحصول على مسدس الشخص الملثم الذي حاول القيام بعملية السطو وهاتفه المحمول ودراجة نارية كان يستخدمها الجاني أثناء محاولته الهرب، ولم يتعرض أي من العاملين بالمحل لأي إصابات مباشرة، كما تمكن العاملون بمحل الذهب من إخراج أسلحتهم وملاحقة باقي الجناة.

وتشهد محافظة تعز حالة من الانفلات الأمني وانتشار عمليات السطو المسلح على المحال التجارية والمنازل.