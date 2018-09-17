الأحمر يتابع تطورات هجوم مسلحي حزب الإصلاح على منزل محافظ تعز‎

أجرى نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، اتصالا هاتفيا بمحافظ تعز أمين محمد ، يوم الاثنين، للإطلاع على آخر مستجدات واقعة الهجوم الذي شنه مسلحون من حزب الإصلاح الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على منزل المحافظ والاعتداء على حراسته.

وأشاد الأحمر بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها التابعة للشرعية، بجهود المحافظ وأعماله وإنجازاته بالمحافظة، كما اطلع على جهود أعمال اللجنة الأمنية .

وأوضح محافظ تعز، الجهود المبذولة في تفعيل مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً أن جميع مكونات وفئات أبناء تعز يقفون إلى جانب القانون .

ولم تتطرق وكالة “سبأ” في خبرها، إلى حادثة الاعتداء الذي شنه مسلحون من اللواء 22 ميكا التابع لحزب الإصلاح الإخواني، على منزل محافظ تعز وحراسته، يوم الأحد .

ولكن الوكالة لاحقاً أعلنت، أن اللجنة الأمنية بتعز شكلت لجنة تحقيق مع المتسببين في حادثة الاعتداء على حراسة سكن محافظ المحافظة في حي “المجلية” وقررت إحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم الرادع.

ووفقاً للوكالة فإن اللجنة الأمنية بتعز شددت على منع تواجد أي قوات عسكرية داخل المدينة، وسحب القوات التابعة لأي وحدة عسكرية من أحياء “الجمهوري” و”المجلية” و”الجحملية” وتسليم هذه الأحياء لقوات الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية وأفراد حماية المحافظ.

ونشرت على نطاق واسع، يوم الأحد، وثائق رسمية تؤكد تورط حزب الإصلاح الإخواني بعمليات نهب وفساد واسعة كان قد كشفها محافظ تعز أمين محمود قبل أيام داخل ألوية ومعسكرات تابعة لحزب الإصلاح، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من المراقبين والمحللين إلى ربطه بحادثة الاعتداء على منزل المحافظ .

وسبق لجماعة الإخوان في تعز شن هجمات متعددة وتنفيذ عمليات قتل واغتيالات طالت قيادات أمنية وعسكرية منخرطة في قوات المقاومة الشعبية.