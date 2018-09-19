طلب منهن التعري..معلم عربي يتحرش ويعتدي جنسيًّا على طالبات “ابتدائي”

قرَّرت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، إحالة معلم بالمرحلة الابتدائية إلى المحاكمة العاجلة لإدانته في وقائع تحرّش واعتداء جنسي على مجموعة كبيرة من الطالبات.

وأصدرت النيابة الإدارية قرارًا -أيضًا- باستبعاد المعلم عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بالمراحل كافة، بعدما ثبت في حقه الاتهامات الموجهة إليه.

وتشير التفاصيل إلى أن بعض طالبات المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ملوي التعليمية بمحافظة المنيا جنوب صعيد مصر، اشتكين من تصرفات أحد المعلمين وقيامه بالاعتداء عليهن بطريقة غريبة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن معلم الرياضيات بالمدرسة يُمسك الطالبات من مناطق حساسة بأجسادهن، كما يطلب منهن تدليك أجسادهن أمامه، والإمساك بعضوه الذكري، وإجبارهن على مشاهدة مقاطع وصور جنسية على هاتفه المحمول.

وبّينت التحقيقات أن المعلم كان يطلب من الطالبات التعرّي مهددًا بالاعتداء عليهن بالضرب مستخدمًا سلكًا كهربائيًّا.

ووجهت النيابة الإدارية للمعلم بضع اتهامات في مقدمتها ارتكاب جرائم تحرش جنسي والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة بالألفاظ النابية لبعض طالبات الصف الرابع الابتدائي.

وكانت النيابة الإدارية بملوي تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن شكوى من بعض الطالبات بقيام معلم بالتحرش الجنسي بهن والتعدي عليهن بالألفاظ النابية والخادشة للحياء.