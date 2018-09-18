تفاصيل مثيرة في محاكمة 11متهمًا بقتل وتقطيع 3 سودانيين

استمعت محكمة بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم ،اليوم الثلاثاء، إلى المحقق في قضية محاكمة (11) متهمًا بينهم سيدة، يواجهون اتهامات بقتل (3) شبان داخل شقة في العاصمة، وتقطيعهم وإدخالهم في أكياس.

وكشف المحقق ملازم شرطة أشرف أحمد، أن المتهم الأول قام بعملية تقطيع الجثث وتعبئة الأطراف وترحيلها إلى منطقة الكباشي – شمال الخرطوم- وتعبئة بقية أجزاء الجثث في أكياس وتمت مساعدته في نقلها بواسطة المتهم الرابع.

وقال المحقق لقاضي محكمة بحري البلولة عبد الفراج، إنه من خلال التحريات اتضح أن المتهمين ليست لديهم عملة للتبديل، وإنما كان هدفهم الاحتيال على المجني عليهم، وأضاف بأنه لحظة وصوله إلى مسرح الحادث كانت هناك رائحة كريهة، ونوّه إلى أن الجريمة تم اكتشافها أثناء مرور شاهد الاتهام الأول بالقرب من الشقة وانبعاث رائحة كريهة ناتجة عن تعفن الجثث.

وتابع المحقق خلال مناقشته، بأن تقرير المعامل الجنائية أكد أن ملابس المتهم الأول عليها آثار دماء مطابقة للدماء التي وجدت على المعروضات.

وقال إنه من خلال التحريات التي قام بها وزيارة مسرح الحادث والعثور على الأدوات التي استعملت لتقطيع المجني عليهم واعترافات المتهمين، وُجهت اتهامات للمتهمين من الأول (ليبي الجنسية) وحتى الرابع تهمٌ تتعلق بالاشتراك الجنائي والقتل العمد والنهب والمعاونة والاتفاق، ولبقية المتهمين من الخامسة وحتى المتهمة الحادية عشرة تهمًا تتعلق بالتستر واستلام المال المسروق.

وكانت الجريمة قد وقعت في شهر تموز/يوليو الماضي وراح ضحيتها (3) شبان، بعد أن استدرجهم المتهمون بحجة شراء نقد أجنبي للاحتيال عليهم.