الإماراتية “كشونة” تطالب بأقصى عقوبة بحق المتهم بقضية “نجوم التواصل”

تسلَّمت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، أمس الاثنين، لائحة الادّعاء بالحق المدني في قضيّة سب وقذف نجمة السوشيال ميديا الشهيرة بـ”كشونة”، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتَّهم، فيما قرَّرت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الـ 25 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فقد طالبت محامية المجني عليها “كشونة”، بتوقيع أقصى عقوبة، مع إلزام المتَّهم بأنْ يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضًا مؤقتًا قدره 21 ألف درهم/ (5754 دولارًا) مع حفظ كل الحقوق الأخرى للمدعية.

وكانت “كشونة” والتي توجَّهت للمملكة العربية السعودية، مع رفع حظر قيادة المرأة للسيارة للمشاركة كأول سيدة إماراتية تقود سيارة في المملكة مع عدد كبير من المشاهير من بضع دول، فوجئت بقيام أحد مشاهير مواقع التواصل، بتسجيل مقطع فيديو تعليقًا على الحدث، وقام فيه بسبّها وقذفها بأبشع الألفاظ والأوصاف، ونسب إليها ما يحط من سمعتها وقدرها ويخدش حياءها، وقام بنشر المقطع عبر حسابه في “إنستغرام”.