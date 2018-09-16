الإمارات تمنح إقامة طويلة الأجل للوافدين المتقاعدين

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي نظامًا جديدًا يمنح بموجبه الوافدين في الدولة إقامة طويلة الأمد بعد تقاعدهم، مدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن النظام الجديد للإقامة سيسمح للوافدين الحصول على إقامة طويلة الأمد بعد تقاعدهم.

وقال: “ترأست اجتماعًا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة .. كما اعتمدنا نظامًا يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد، بعد التقاعد .. بدأنا اليوم الاجتماع الأول للمجلس بعد الإجازة، واستأنفنا مباشرة مسيرة تعزيز اقتصادنا الوطني”.

ووفق وكالة أنباء الإمارات “وام” يمنح القانون الجديد امتيازات خاصة بالإقامة مدة 5 سنوات تجدد تلقائيًا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة.

ومن أهم تلك الشروط أن يمتلك المتقاعد استثمارًا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألّا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو اثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريًا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.