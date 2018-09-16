بعد فرنسا.. سويسرا تلاحق طارق رمضان رسميًا بتهمة الاغتصاب

قررت السلطات القضائية السويسرية ملاحقة مواطنها المصري الأصل طارق رمضان بتهمة الاغتصاب.

وتقدمت مواطنة سويسرية بشكوى ضد رمضان في أبريل/ نيسان المنصرم، تتهمه فيها باغتصابها في أحد فنادق مدينة جنيف عام 2008، مع الاعتداء عليها بالشتم والضرب، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه في حفل توقيع لأحد كتبه، واستمرت العلاقة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن السلطات القضائية في سويسرا، قررت التحرك الآن بعد “توصلها إلى أدلة تدين المتهم”.

وقال محامي الفتاة المشتكية رومان جوردان لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية: “هذا القرار يمثل حدثًا رئيسًا في العدالة السويسرية ويظهر جدية التهم التي وجهتها موكلتي”.

في المقابل، قال محامي رمضان الفرنسي إيمانويل مارسيني: “سيكون على النيابة العامة بجنيف اتباع كثير من الإجراءات بقصد الاستماع لرمضان، ولروايته للوقائع ومواجهة اتهامات المشتكية بمعلوماته”.

وسيتم إبلاغ المتهم بإدانته خلال زيارة سيجريها المدعي العام السويسري إلى فرنسا، ومن الوارد عقد جلسة الاستماع هذه في إطار لجنة التحقيق الدولية خلال الشهر المقبل.

وهذه الشكوى الرابعة المعتمدة ضد حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا البالغ من العمر 56 عامًا، بعد 3 شكاوى من قبل فتيات فرنسيات، حيث لا يزال قيد الاعتقال الاحتياطي في فرنسا على خلفية هذه القضايا.