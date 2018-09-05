إحالة 4 كويتيين وزوجاتهم من عائلة واحدة للنيابة بقضية “الشهادات المزورة”

كشف مصدر أمني في دولة الكويت عن وصول التحريات في قضية الشهادات المزورة، والتي شغلت الرأي العام مؤخرًا، إلى 4 مواطنين وزوجاتهم من عائلة واحدة حصلوا على شهادات مزورة من إحدى الدول العربية.

ووفق صحيفة “القبس” المحلية، فإنه تم استدعاؤهم جميعًا للتحقيقات، حيث أقروا بحصولهم على تلك الشهادات قبل سنوات عن طريق وافد في إحدى الدول العربية، وقدموا هذه الشهادات إلى وزاراتهم للاستفادة المالية من الكوادر. فيما تمت إحالة المواطنين وزوجاتهم إلى النيابة العامة.

وكان وافد مصري يعمل في وزارة التعليم العالي متهمًا رئيسيًا في هذه القضية، حيث اتهم بتنسيق عمليات التزوير لزبائنه كي ينالوا شهادات عليا، بينها الدكتوراة، من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية.

وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت، وأصبحت من أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها وبين من يرمي باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم في هذه القضية.