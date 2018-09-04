فعلتها الكويت.. هل تمنع السعودية إيدي غريفين من دخول أراضيها؟

بدأت دعوات لمنع دخول الكوميدي الأمريكي الملحد، إيدي غريفين، إلى السعودية، تتزايد في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بشكل لافت، بعد منعه من دخول الكويت استجابة لدعوات مماثلة احتجت على مقاطع فيديو يظهر فيها النجم الأمريكي ساخرًا من الدين الإسلامي.

وبدأت المطالب برفض دخول غريفين إلى السعودية، عقب انتشار حملة كويتية تطالب بعدم السماح له بالدخول إلى البلاد، لتقديم فقرات “ستاند أب كوميدي”، إذ من المقرر أن يحيي ثلاث حفلات في السعودية.

وبعد أن وجدت الحملة الكويتية التي شارك فيها نواب وكتاب وإعلاميون وأكاديميون كويتيون، استجابة رسمية، جذبت حملة سعودية مماثلة عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين الذين جمعهم الوسم “ #لا_لدخول_الملحد_جريفين_السعودية”.

لا لدخول الملحد السعودية ونأمل من المسؤولين منع من يسيء لديننا #لا_لدخول_الملحد_جريفين_السعودية — سعود القريشي (@saudzs) September 4, 2018

#لا_لدخول_الملحد_جريفين_السعودية

ملحد قذر يُسيء لله جل جلاله وللأنبياء وللمسلمين

ألا يوجد ترفيه إلا مايقدمه الشواذ والملحدين يا #هيئه_الترفيه لماذا تستميتون في جلبهم لبلادنا pic.twitter.com/VRC0M1twtK — سامي الهذلي (@alhudali) September 4, 2018

#لا_لدخول_الملحد_جريفين_السعودية

أرض الحرمين ستلفظ هذا الملحد الخبيث بإذن الله — فيصل الغانم (@katebsh) September 4, 2018

#لا_لدخول_الملحد_جريفين_السعودية

ليس لكونه ملحد فقط بل لأنه يصف الإسلام بأنه دين ارهاب — د. حمد العتيبي (@drhamdksa) September 4, 2018

#لا_لدخول_الملحد_جريفين_السعودية

فهو شخصية حاقدة على الإسلام تسيء للإسلام عبر اللقاءات الإعلامية

كيف يتم استضافته؟

امنعوه — أ. سامي سليمان (@sdosarisa) September 4, 2018

وأثارت مقاطع فيديو قديمة للكوميدي الأمريكي واسع الشهرة، يتحدث فيها بسخرية على جوانب من الدين والشريعة الإسلامية، ردود فعل حادة ضده، وأكسبت دعوات استضافته زخمًا كبيرًا رغم وجود عدد من الداعين لعدم الربط بين عروضه الكوميدية، ومواقفه الدينية.

ومن المتوقع أن يقيم غريفين عروضه الكوميدية في مدن الخبر والرياض وجدة أواخر الشهر المقبل بحسب ناشطي الحملة، مالم يتم منعه رسميًا من دخول المملكة على غرار القرار الكويتي.