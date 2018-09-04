فعلتها الكويت.. هل تمنع السعودية إيدي غريفين من دخول أراضيها؟

فعلتها الكويت.. هل تمنع السعودية إيدي غريفين من دخول أراضيها؟

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

بدأت دعوات لمنع دخول الكوميدي الأمريكي الملحد، إيدي غريفين، إلى السعودية، تتزايد في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بشكل لافت، بعد منعه من دخول الكويت استجابة لدعوات مماثلة احتجت على مقاطع فيديو يظهر فيها النجم الأمريكي ساخرًا من الدين الإسلامي.

وبدأت المطالب برفض دخول غريفين إلى السعودية، عقب انتشار حملة كويتية تطالب بعدم السماح له بالدخول إلى البلاد، لتقديم فقرات “ستاند أب كوميدي”، إذ من المقرر أن يحيي ثلاث حفلات في السعودية.

وبعد أن وجدت الحملة الكويتية التي شارك فيها نواب وكتاب وإعلاميون وأكاديميون كويتيون، استجابة رسمية، جذبت حملة سعودية مماثلة عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين الذين جمعهم الوسم “ #لا_لدخول_الملحد_جريفين_السعودية”.

وأثارت مقاطع فيديو قديمة للكوميدي الأمريكي واسع الشهرة، يتحدث فيها بسخرية على جوانب من الدين والشريعة الإسلامية، ردود فعل حادة ضده، وأكسبت دعوات استضافته زخمًا كبيرًا رغم وجود عدد من الداعين لعدم الربط بين عروضه الكوميدية، ومواقفه الدينية.

ومن المتوقع أن يقيم غريفين عروضه الكوميدية في مدن الخبر والرياض وجدة أواخر الشهر المقبل بحسب ناشطي الحملة، مالم يتم منعه رسميًا من دخول المملكة على غرار القرار الكويتي.

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