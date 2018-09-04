طالب عربي يقتل جده ويحرق جثته (صورة)

أقدم طالب مصري بكلية الحقوق على قتل جده خنقًا، ثم أحرق جثته؛ بدافع السرقة، بمنطقة “الظاهر”، أحد أحياء القاهرة القديمة.

وتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا بنشوب حريق بعقار يقطنه المسن سلامة ياسين 90 سنة، تُوفي على إثره.

وبإجراء التحريات، تبين أن مصطفى ناجي 21 سنة، طالب بكلية الحقوق، جامعة حلوان، حفيد المجني عليه، هو من يقف وراء الجريمة.

وجرى ضبط الهارب، واعترف بارتكاب الواقعة؛ لمروره بضائقة مالية، وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه، فتوجه إليه بدعوى زيارته والاطمئنان على صحته، وحينها فعل جريمته.

وكشفت التحريات، أن الطالب قام بمغافلة جده والدخول إلى غرفة نومه؛ بحثًا عن أي مبالغ مالية، وحينما شاهده المجني عليه استغاث بالجيران، فقام حفيده بخنقه بيده حتى تأكد من وفاته.

وخشية افتضاح أمره؛ أحضر الجاني بعض الملابس الخاصة بالمجني عليه من دولاب غرفة نومه، وأضرم بها النيران؛ ما أدى إلى احتراق الشقة بالكامل، بما فيها جثة المجني عليه، وفر هاربًا.