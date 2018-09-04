شاهد كيف عاقب مصريون سائقًا حاول خطف فتاتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورًا قالوا إنها لسائق ميكروباص نال عقابه من قبل الناس؛ بعد تحرشه بفتاة، فيما قال آخرون إنه حاول خطف فتاتين.

وذكر ناشطون، أن السائق حاول التحرش بآخر فتاة بقيت معه في الميكروباص، ولكن الناس شاهدوها بعد أن استغاثت لإنقاذها من السائق، فأقدم قائد مركبة على تجاوز الميكروباص واعترضه في وسط الشارع؛ ليجبره على التوقف.

وأضاف الناشطون، أن المتواجدين قاموا بتعرية السائق وتكسير الميكروباص الخاص به، ثم قاموا بإجباره على الوقوف على سطحه، وتصويره بعد أن حاصروه.