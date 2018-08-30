مصر.. 5 متهمين يعترفون بقتل “طالب الرحاب” وتفاصيل الجريمة

اعترف 5 متهمين، اليوم الخميس، بالاشتراك في جريمة قتل الشاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “شاب الرحاب”.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الخميس، لأقوال المتهمين الذين اعترفوا بالمشاركة في مقتل شاب الرحاب، لمساعدة المتهم الرئيسي “أشرف حامد”، مقابل وعده بتسديد مبلغ مالي لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تلقت بلاغًا منذ أيام من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق بالعقار في مدينة الرحاب، وعلى الفور انتقل رجال مباحث التجمع إلى مكان البلاغ، وبفحص الشقة تبين أنها خالية من السكان وتُستخدم في التأجير، وتم العثور على آثار حفرة، وخلال البحث تبيّن أن فيها جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وكانت المفاجأة أنها للطالب المختفي منذ أسبوع أثناء توجهه لزيارة خطيبته في الشروق.

وأوضحت التحريات أن أسباب الجريمة تعود إلى خلافات بين المجني عليه ووالد خطيبته، بعد معرفة الأول أنّ الأخير سبق اتهامه في قضية مخدرات، وصادر ضده حكم ومتهرب منه ومنتحل اسم شخص آخر للتمكن من الهروب.

وأكد المتهمون، اليوم الخميس، مساعدة المتهم الرئيسي فى الإمساك بالطالب وتكتيفه ودفنه داخل المنزل، كما اعترف والد الفتاة، بقيام نجلته باستدراج المجني عليه لشراء شقة الزوجية بمنطقة الرحاب تمهيدًا لتنفيذ خطتهما بقتله.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة ما لدى المجني عليه من محتويات ونقود.

وتبيّن أن الفتاة وخطيبها اتجها إلى إحدى الشقق السكنية المملوكة لوالد الفتاة، وكان في انتظارهما مجموعة من البلطجية التابعين له، وبمجرد وصولهما قاموا بتكتيف المجني عليه، وقام أحدهم بضربه بسكين في جسده.

وأظهرت المعاينة، أن المتهمين قاموا بوضع جثة الطالب في صندوق خشبي وجلبوا كميات من الفحم ووضعوها على الجثة لمنع انبعاث رائحة التعفن، ومن ثم حفروا في أرضية الشقة وأنزلوا الصندوق الخشبي، وأهالوا عليه الرمال والأسمنت والسيراميك مرة أخرى، لإخفاء الجثة تمامًا.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهمة (خطيبة المجني عليه) و5 آخرين بتهمة القتل العمد 4 أيام على ذمة التحقيق.