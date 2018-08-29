رجل يعتدي على شرطي في دبي بسبب “المساج”

قضت جنايات إمارة دبي في دولة الإمارات بالحبس 3 أشهر والإبعاد بحق أفريقي يوزع بطاقات مساج، بتهمة الاعتداء على رجل شرطة تابع لشرطة دبي، أثناء محاولة إيقافه للاشتباه به.

وفي التفاصيل، وفق “الإمارات اليوم”، فإن المتهم كان يضع بطاقات للدعاية لخدمات “مساج” غير شرعية على السيارات في مواقف القرية العالمية، فاشتبه رجل شرطة فيه، وحين حاول إيقافه هاجمه المتهم.

وقال المجني عليه إنه تم تكليفه بالتجول في الموقف، بعد تلقي شكاوى عن سرقات من داخل سيارات مرتادي القرية العالمية، فرأى المتهم يتجول بين المركبات ويتفحص ما بداخلها، كما لو كان يعتزم سرقتها، فتحرك نحوه لتبين ما يقوم به، لكن بمجرد أن رآه المتهم لاذ بالفرار.

وأضاف أنه طلب دعمًا من زملائه بعد أن شاهد المشتبه به يقفز من أعلى السور الذي يحيط بالموقف للهرب من المنطقة، فحاول اللحاق به من طريق أسرع، وتمكن من ذلك، حيث تقابلا وجهًا لوجه، ثم طلب منه الهدوء والاستسلام دون مقاومة، لكنه فوجئ بالمتهم يهاجمه بشراسة، ويركله بعنف في ساقيه وخصره، قبل أن يصل شرطي آخر وحارس من أمن القرية العالمية، ويساعدانه في السيطرة على المتهم.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه تلقى اتصالًا من زميله لتقديم الدعم له، فتوجه إليه وشاهده يجري وراء المتهم ثم يواجهه، مبينًا أن الأخير كان عنيفًا جدًا، إذ احتاج الثلاثة إلى نحو 10 دقائق حتى تمكنوا من السيطرة عليه وتقييده.

بدوره، قال المتهم إنه كان يوزع بطاقات للترويج لأعمال غير شرعية لها علاقة بالمساج.

ولم يتم ثبوت تورط المتهم بسرقة السيارات، وقد قضت المحكمة بإدانته بتهمة مقاومة السلطات، وإصابة موظف عام أثناء أداء وظيفته، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.