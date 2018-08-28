حكم بسجن رئيس “أبراج” الإماراتية 3 سنوات

قضت محكمة إماراتية بسجن عارف نقفي مؤسس شركة “أبراج” للاستثمار المباشر ومسؤول تنفيذي آخر 3 سنوات؛ بتهم إصدار شيك دون رصيد كاف، وفقًا لوثائق قضائية واثنين من موظفي المحكمة.

لكن حبيب الملا محامي نقفي قال في تصريحات لرويترز، اليوم، إن “أطراف القضية توصلت إلى تسوية”.

وتتعلق الدعوى الجنائية المنظورة في الشارقة بشيك قيمته 798.9 مليون درهم (218 مليون دولار) وقعه نقفي ورفيق لاخاني لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس آخر في أبراج.

ووفقًا للوثائق، فقد أمرت المحكمة أيضًا بأن يتحمل نقفي ولخاني الرسوم القضائية.

وقال الملا: “بموجب القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يزول الأثر المترتب على الاتهامات التي تستند إلى شيكات مرتجعة حالما يتوصل الطرفان إلى تسوية. وبناء عليه، سيتقدم الطرفان إلى المحكمة والادعاء العام لسحب القضايا”.

وتقدمت “أبراج” التي تتخذ من دبي مقرًا، بطلب للموافقة لها على تصفية مؤقتة في جزر “كايمان”، بعد أشهر من الاضطرابات ذات الصلة بخلاف مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.

ويسعى المصفون أيضًا لبيع أنشطة إدارة الاستثمار التابعة للشركة.

ونقفي هو أكبر مساهم منفرد في “أبراج” القابضة، التي تملك نشاط إدارة الاستثمار.