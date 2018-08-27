الشرطة المغربية تعتقل سائحًا احتال على فندق مستخدمًا توقيع الملك

اعتقلت الشرطة المغربية سائحًا يحمل الجنسية البرتغالية، بعد إقدامه على الاحتيال على فندق محلي بمدينة مراكش، وكذلك تزوير توقيع الملك محمد السادس لتجنب الدفع للفندق نظير الخدمات المقدمة إليه.

وأقدم المواطن البرتغالي، الذي يحمل الجنسية البرازيلية أيضًا، على تقديم توقيع الملك محمد السادس في وثيقة مزورة، قدّمها لإدارة الفندق لتجنب دفع المبلغ المترتب عليه والمقدر بنحو 20 ألف دولار، حيث لم يتمكن من دفع سوى ثلث المبلغ، فيما لجأ لتزوير توقيع الملك بمساعدة من رفاقه المقيمين في البرازيل الذين ساعدوه في إتقان تزوير الورقة بهدف الحصول على إعفاء من دفع المبلغ.

وبينت التحقيقات أن الشخص المذكور يحمل هاتفًا محمولًا يحتوي على عدة بطاقات ائتمانية تتضمن أسماء شخصيات وازنة ومعروفة على وسائل الإعلام، حيث وجهت له المحكمة تهمة محاولة الاحتيال، مع إطلاق سراحه بشكل مؤقت وسحب وثيقتي السفر الخاصتين به ومنعه من مغادرة البلاد، على أن يتم تقديمه للمحكمة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول القادم، بالتهم المنسوبة إليه.