لماذا اعتذر “المجلس القومي للمرأة” لصاحبة واقعة “تحرش التجمع” في مصر

أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تضامنه الكامل مع منة جبران، صاحبة فيديو التحرش في منطقة “التجمع”، الذي شغل الرأي العام.

وقالت مايا مرسي في تصريح صحفي إن المجلس أبدى استعداده لتقديم المساندة القانونية لمنة في قضيتها، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكب الواقعة حتى يصبح عبرة لغيره من “المتحرشين”.

وقدمت مرسي اعتذارًا للفتاة صاحبة الواقعة، عن كل المضايقات التي تتعرض لها والآثار النفسية السيئة التي نتجت عن ذلك الموقف، مطالبة جميع مؤسسات الدولة بالتكاتف للتصدي لظاهرة التحرش.

وأوضحت رئيس “القومي للمرأة” أن جهودًا مضنية يبذلها المجلس؛ لسرعة اعتماد قانون يحمي المرأة من كافة أشكال العنف والتحرش.

وراج الفيديو بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بعدم الصمت على التحرش، والخوف من نشر أسماء المتعرضين للتحرش أو ما شابه ذلك، حيث أعلن الكثير من النشطاء دعمهم الكامل للفتاة منة جبران على توثيقها لما حدث وشجاعتها في ذلك.