القضاء المصري يعاقب قاتل “طفلي الدقهلية” (فيديو)

بعد أيام من الجدل والتحقيقات الجارية التي شغلت الرأي العام في مصر، قررت النيابة العامة اليوم الأحد، حبس محمود نظمي السيد، الأب المتهم بارتكاب جريمة قتل طفليه بإلقائهما في مياه النيل، وادعائه اختطافهما أثناء الخروج في عيد الأضحى للهروب من الجريمة.

وقرر القاضي حبس المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لكل من طفليه ريان 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات مع سبق الإصرار والترصد بإلقائهما في نهر النيل، ومحاولة تضليل العدالة في افتعال مواقف لإبعاد الاتهام عنه.

وجاء قرار الحبس بعد اعتراف المتهم تفصيليًا بارتكاب الواقعة وبتمثيل الجريمة بمكان حدوثها من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط المجاورة “محل الواقعة”، وذلك بعد أن واجهته النيابة العامة بدلائل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته ووجوده في محطة وقود على الطريق ومكالمته لزوجته من مكان ارتكاب الواقعة.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية بثت فيديو اعتراف المتهم، حيث استحوذت الفيديوهات الخاصة بالواقعة، ولحظة انتشال جثتي الطفلين على اهتمام النشطاء، ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.