بعد جريمة “طفلي الدقهلية”.. مصرية تلقي طفليها في “الترعة”

على غرار “طفلي الدقهلية” التي شغلت مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام في مصر، أقدمت مصرية على إلقاء طفليها في مياه الترعة، تمهيدًا للتخلص منهما، بعد خلافات بينها وبين زوجها، استمرت خلال الفترة الأخيرة، ليلقى أحدهما مصرعه غرقًا، فيما تم إنقاذ الآخر.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ إلى مديرية أمن المنيا بصعيد مصر (جنوب)، يفيد قيام سيدة في العقد الثالث من العمر بإلقاء طفليها “محمد- 5 سنوات” و”هاني- 6 أشهر” في ترعة البحر اليوسفي، لينتقل رجال الإنقاذ والأمن لموقع الحادث.

وتمكن فريق الإنقاذ من إنقاذ الطفل الرضيع، فيما تم انتشال جثة شقيقه الأكبر، ليتم إحالة والد ووالدة الطفلين للنيابة.

وقالت الزوجة بعد القبض عليها إنها سعت للتخلص من طفليها، بسبب كثرة الخلافات والمشادات بينها وبين زوجها، بسبب رفضه الدائم ذهابها لزيارة أسرتها، لتقرر النيابة استدعاء الزوج لسماع أقواله.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص به وحبس والدته والزوج “والد الطفلين”، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وجاءت الجريمة بعد ساعات من كشف لغز مقتل طفلين في محافظة الدقهلية، عقب العثور عليهما داخل مياه النيل، وادعاء والدهما باختطافهما، إلا أن النيابة قررت حبسه على ذمة القضية حتى تبين إلقاؤه طفليه أحياء بالنيل بحجة أنه لا يصلح أن يكون أبًا لهما، حيث شغلت القضية ولا تزال مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام في مصر.