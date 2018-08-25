مصر.. تطورات جديدة في قضية وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

أعلنت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، نتيجة تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، لمعاينة مكان وفاة سائحين بريطانيين بمدينة الغردقة، منذ أيام.

وأكد بيان صادر عن النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أن “اللجنة الثلاثية انتهت في تقريرها إلى سلامة جميع أجهزة التكييف، وعدم وجود تسريب غاز، أو أي غازات سامة أو ضارة”.

وكان سائح إنجليزي يدعى “جيمس كوبر” يبلغ من العمر 69 عامًا قد توفي، الثلاثاء الماضي، بغرفته في أحد فنادق الغردقة، وتبين بعد الكشف الطبي عليه في الحال، أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

وفي وقت متأخر من اليوم ذاته، نقلت زوجته “سوزان كوبر” البالغة من العمر 64 عامًا، إلى المستشفى بحالة إغماء، وتم عمل إنعاش قلبي لها لمدة 30 دقيقة، إلا أنها فارقت الحياة.

وكشف مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو توقف الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، ولا توجد أي شبهة جنائية، حسبما ذكر بيان محافظة البحر الأحمر، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيقات.