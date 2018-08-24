القبض على 8 وافدين بالكويت احتلوا مواقف سيارات مجانية وباعوها

تمكنت الجهات الأمنية في الكويت من القبض على 8 آسيويين من جنسيات عدة؛ بعدما عمدوا إلى حجز مواقف سيارات قرب أحد مراكز التسوق وباعوها للمواطنين والمقيمين مقابل دينارين، مع توفير خصم لبعض الزبائن.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، قال مصدر أمني، إن شكوى وردت من أحد المواطنين بقيام بعض الآسيويين بحجز مواقف السيارات المجانية عند أحد مراكز التسوق وبيعها للراغبين في ركن سياراتهم مقابل دينارين، مقدمين للبعض خصمًا بنسبة 50% حسب مزاجهم، وقام بنشر صور للآسيويين الذين استغلوا الزحام وحاجة الناس للمواقف لقضاء أوقاتهم في التسوق والتنزه في العطلة.

وأضاف المصدر أنه وإثر الشكوى، تم التحري عن الواقعة، حيث عرض آسيويون على رجال أمن كانوا قد تجولوا بسياراتهم متخفين مواقف مقابل مبالغ مادية، فتم إلقاء القبض عليهم واحدًا تلو الآخر، وعددهم 8 أشخاص.

وكشف المصدر، أن المتهمين من جنسيات عدة واتخذوا هذا الأمر تجارة مربحة، حيث كانوا يتظاهرون بأنهم ينتظرون أسر كفلائهم ويحتلون المواقف، فيما كان المتسوقون يضطرون للدفع لهم مقابل الحصول على الموقف، ومن ثم يُخرج المتهم سيارته من الموقف ويبحث عن موقف آخر خال ليحتله ويبيعه مجددًا.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا مع الآسيويين المتهمين؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.