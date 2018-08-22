بالفيديو.. أسد طليق يجوب شوارع الكويت

وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات تجول أسد طليق بحرية في أحد شوارع دولة الكويت.

وأظهر المقطع عدة مركبات متوقفة وسط شارع، دون أن يتضح سبب توقفها، فيما أقدم أسد كان يقف في جانب الشارع على التجول بينها.

ومن غير المعروف ما إذا كان المتواجدون قد تعمدوا البقاء لأجل رؤية الأسد، وما إذا كانوا يحاصرونه كي لا يفر بعيدًا.

كما لم يتم تحديد زمان الفيديو المتداول، وما إذا كان حديثًا أم لا.

فيما ذكر ناشطون أن الأسد يعود ملكه لأحد الأشخاص، وأنه خرج من استراحته.

ومن عادات بعض أهل دول الخليج تربية الحيوانات المفترسة وتملكها.