شاب حاول الاعتداء على راكبة.. فكان هذا مصيره (فيديو)

لم يتمكن لص من إتمام جريمته التي حاول من خلالها السطو على سيدة في قطار، فلسوء حظه حاصره مجموعة من الركاب وأبرحوه ضربًا، وفق ما نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وحسب فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته الصحيفة البريطانية، فقد حاول اللص المسلح بسكين السطو على سيدة في قطار متوقف بمحطة “ريو دي جانيرو” في البرازيل، مساء الجمعة الماضية.

وطبقًا للصحيفة، ادعى اللص أنه صديق السيدة، لكن الأخيرة ارتمت على الأرض وقالت إنها لا تعرفه؛ ما أدى إلى تدخل الركاب الذين حاصروه وضربوه.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الركاب وهم يحاصرون اللص المرعوب في أحد أركان عربة القطار ويضربونه بالمظلات والعصي، بينما يلوح بسكينه في محاولة يائسة لإخافتهم.

وقد حافظ الركاب على مسافة بينهم وبين اللص المسلح، واستمروا في جلده وضربه عن بُعد بالعصي والحجارة، بينما يحاول اللص حماية رأسه بذراعه لكن دون جدوى.

وبعد فشله في الدفاع عن نفسه، يبدو أن اللص قرر أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، لكنه كان مخطئًا، فعندما اندفع نحو الركاب أسقطوه أرضًا، وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.

في نهاية المطاف، تدخلت الشرطة واعتقلت اللص على متن القطار بعدما استعاد وعيه.