البرازيلي فيرمينيو يتبرع لإنقاذ طفلين برازيليين من الموت

تبرع روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول والمنتخب البرازيلي لإنقاذ طفلين برازيليين والمساعدة في علاجهما من مرض وراثي نادر، وهو ما دفع عددًا من المشاهير في البرازيل لتنظيم حملة لجمع مبلغ مليون يورو للعلاج.

ونشرت عائلة الطفلين جواو وميغيل، البالغين 11 شهرًا و6 سنوات، نداءً عبر المواقع الاجتماعية لجمع مليون يورو لعلاجهما من مرض نادر في العمود الفقري، وهو النداء الذي استجاب له عدد من المواطنين والمشاهير في البرازيل.

وتدخل النجم البرازيلي في نهاية المطاف ليتبرع بالمبلغ المتبقي والبالغ حوالي 67 ألف يورو ويغلق قضية جمع التبرعات.

ووجهت عائلة الطفلين الشكر لمهاجم ليفربول، وقالت لاريسا بيريرا وزوجها: “فيرمينيو تواصل معنا وأخبرنا أنه سيدفع المبلغ المتبقي لبداية العلاج، لقد بكيت كثيرًا لكوننا كنا ننتظر هذه اللحظة منذ زمن.”