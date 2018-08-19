أزهري يعتدي جنسيًا على طفل بحمام مسجد في مصر

ألقت قوات الأمن المصرية الأحد، القبض على طالب يدرس في جامعة الأزهر، بعد استدراجِه طفلًا لم يتجاوز عمره 8 سنوات، للتعدي عليه جنسيًا داخل دورة مياه المسجد.

وجاء القبض على الطالب الأزهري -في الثلاثينات من العمر- بعد بلاغ من والد الطفل لقسم شرطة مركز طوخ بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة، يفيد بتعرّض نجله للاعتداء الجنسي على يد الجاني.

وتبيَّن من التحقيقات وسماع أقوال الطفل، أن “الجاني استدرج الطفل إلى دورة مياه المسجد عقب صلاة العصر، وبعد ذلك توجَّه الطفل لأسرته ليخبرهم بما حدث معه من قبل المتهم، وتهديد المتهم له بالقتل حال إخبار أسرته بما حدث”.

وبناءً عليه، قرَّرت النيابة العامة ضبط وإحضار الجاني، للمثول للتحقيقات، فيما قررت عرض الطفل على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بشأن حالته والانتهاكات التي تعرَّض لها”.