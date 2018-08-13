سجن مسؤول رفيع بمطار القاهرة الدولي 10 سنوات

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بسجن مسؤول رفيع في مطار القاهرة الدولي 10 سنوات بتهمة تلقيه رشوة من إحدى الشركات الخاصة نظير إجراءات بالإفراج عن شحنات مستوردة لا تطابق المواصفات القانونية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بحبس مدير الحجر الطبي بمطار القاهرة 10 سنوات بتهمة تلقي رشوة مقابل تسهيلات بدخول سلع منتهية الصلاحية لصالح إحدى الشركات الخاصة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام الحجر البيطري بمطار القاهرة، في يونيو 2017، على خلفية طلب وتقاضي رشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل تسهيل إجراءات الإفراج البيطري، عن لقاحات وأمصال بيطرية واردة للشركة من الخارج.

وأظهرت التحريات أن المتهم حصل على رشاوى عينية ومادية من صاحب شركة خاصة، مقابل تسهيل دخول شحنات وسلع قاربت على انتهاء الصلاحية عبر مطار القاهرة.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد تقدر بقيمة 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.