ترامب يدافع عن مدير حملته السابق مانافورت مع تداول المحلفين بشأن الحكم

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مدير حملته السابق بول مانافورت، المتهم بالاحتيال المصرفي والضريبي، فيما تُجرى مداولات بين هيئة المحلفين بولاية فرجينيا لليوم الثاني بهدف إصدار حكم بخصوصه.

وقال الرئيس الأمريكي:”أعتقد أن محاكمة مانافورت بأكملها أمر محزن جدًا، وعندما تنظرون إلى ما يحدث هناك أعتقد أنه يوم حزين جدًا لبلدنا”.

وأضاف ترامب:”لقد عمل معي لفترة وجيزة جدًا، إنه شخص جيد جدًا.. وأعتقد أن ما فعلوه مع بول مانافورت أمر محزن”.

وليس من المعتاد أن يعلّق رئيس أمريكي على شخصية متهم خلال محاكمة جارية، أو ينتقد الإجراءات القضائية.

وتعد هذه الدعوى الأولى التي تنظرها محكمة اتحادية في إطار التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا المحتمل في انتخابات الرئاسة العام 2016، وبدأ تحقيق مولر قبل 15 شهرًا.