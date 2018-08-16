رصد كاميرا مراقبة داخل غرف تبديل ملابس نسائية في البحرين

أجّلت محكمة الجنايات الكبرى في مملكة البحرين النظر في قضية عامل آسيوي قام بوضع كاميرا مراقبة داخل غرفة تبديل الملابس بأحد المحلات التجارية الخاصة بالنساء في المنامة إلى الـ10 من سبتمر/ أيلول المقبل.

ووجّهت النيابة العامة للعامل الآسيوي تهمتي الاعتداء على العرض وتركيب كاميرا مراقبة بشكل غير قانوني.

ووفقًا لمحضر الواقعة فقد تقدمت إحدى السيدات بشكوى بحق العامل الآسيوي بعد أن لاحظت خلال دخولها إلى غرفة تبديل الملابس في المحل التجاري أن العامل يقوم بالانشغال ومتابعة إحدى الشاشات بمجرد توجهها إلى غرفة تبديل الملابس.

وقالت السيدة “إنها عند دخولها إلى الغرفة لاحظت وجود كاميرا مراقبة داخلها مما دفعها للخروج بشكل سريع “، مضيفة ” أنها عندما خرجت وجدت العامل الآسيوي وهو ينظر إلى الشاشة من أجل مشاهدتها وهي تقوم بتبديل ملابسها داخل الغرفة”.

وأشارت السيدة إلى أنها قامت على الفور بالصراخ واستدعاء الأمن والاتصال بزوجها الذي حضر إلى المكان فورًا.

ووفقًا لموقع ” الأيام ” المحلي فقد حضرت الشرطة الى المكان وقامت باعتقال المتهم وأحالته للنيابة العامة حيث أنكر المتهم في البداية الواقعة، ثم اعترف بعد ذلك.