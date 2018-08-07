بالفيديو.. واقعة تحرش جماعي بـ”جنة دلمون” في البحرين تثير الجدل

أثارت واقعة تحرش، قيل إنها وقعت في الحديقة المائية (جنة دلمون) في البحرين، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول (لا يمكن التأكد من مكانه وزمانه) مجموعة من الشبان يحيطون بفتاة في الماء، حيث تجمعوا حولها وحاولوا أن ينزعوا عنها ثيابها.

وتباينت ردود فعل المشاركين في هاشتاغ #جنه_دلمون على موقع التواصل “تويتر”. وانتقدت الفنانة البحرينية شيماء سبت، واقعة التحرش، مدافعة عن حقوق النساء، عبر حساباتها في مواقع التواصل: “انتشر مقطع بالسوشال ميديا عن تحرش شباب ببنات في البحرين، وكان التحرش وقح جدًا، طول عمرنا عايشين بحرية وسلام والناس تركض علشان تعيش بالبحرين، لأن البحرينيين مسالمون وبحالهن، ولما تعيش البنت هني ماحد يأذيها، معقول شذي صار جيلنا، معقولة شذي صاروا الشباب، أتمنى من وزارة الداخلية والسياحة ياخذون الإجراء اللازم، لأن هذي بنات ديرتي أنا ماارضى عليهم، من حق البنت تطلع وتستانس وتغير جو، فيه بلد فيه قانون وحماية، بلد يحمي حق المرأة”.

#جنة_دلمون كلامها ????، وأبداً لا تلومون الضحية لا اللبس ولا غيرة يعطيك الحق إنك تلمس أحد بدون موافقته واللي يحطون اللوم على البنات هم نفس مستوى قذارة اللي تحرشوا pic.twitter.com/c1RntFRJIi — Ali ????????‍♂️ (@alixmlkaltson) August 7, 2018

وشددت مغردة تدعى “زهرة” على ضرورة وجود حراس أمن في مثل هذه الأماكن، التي تزدحم بالناس: “لازم يخلون حراس ع كبر المكان عشان يمنعون هالخرابيط ويتدخلون أول الشي”.

#جنه_دلمون لازم يخلون حراس ع كبر المكان عشان يمنعون هالخرابيط ويتدخلون اول الشي ???? — zahra (@zahra25751197) August 7, 2018

واستنكرت “مروى” من يلقون باللائمة على الفتاة بدعوى أن ثيابها غير محتشمة، مبينة: “الغلط أبدًا مب على البنات وعلى لبسهم، نفرض أن البنات مو مسلمات أو مو بحرينيات أوعاداتهم وتقاليدهم مختلفة أو أيًا كان هاي حرية شخصية تلبس الي تبي، اهيه ف مكان عام مادشت بيوتهم! لو البنت متحرشه في ريال ماخليتوها ف حالها بس كلشي ف هالزمن ينقط ع البنات!”.

لكن “ابرار بنت عيسى” لم توافقها، مستهجنة دخول بنات في مسبح مليء بالرجال: “يعني لا أنا راضية بالتحرش الي صار ولا راضية بالمسخرة الي سووها البنات لحد يقول كل من له الحرية في لبسه لا مب على كيفكم محد عنده الحرية المطلقة في هل شي بالأساس لا وجود لحرية مثل هذي ان أنا البس مايوه وادش وسط مسبح فيه رجال انتو في البحرين مو تايلند يا مسلمين”.

وبررت “أبرار” هجومها بالقول إن هناك يومًا مخصصًا للنساء، يجنبهن مثل هذه التصرفات من قبل الشباب: “أنا ماراح أدافع عن أحد أنا ضد التحرش الي صار . بس شفيهم ذلين البنات ؟؟ وين عبالهم قاعدين ؟؟ في يوم حق النسوان و ماراحو إله يوم فيه ريايل إحنا دولة إسلامية ومجتمع محافظ وسوالف أروح في يوم الرياييل وادش داخل المسبح ووسطهم إحنا بنات ونفهم بعض هل حركات ماتمشي علينا”.

انا ماراح ادافع عن احد انا ضد التحرش الي صار .

بس

شفيهم ذلين البنات ؟؟

وين عبالهم قاعدين ؟؟

في يوم حق النسوان و ماراحو اله يوم فيه ريايل

احنا دولة اسلامية و مجتمع محافظ

وسوالف اروح في يوم الرياييل و ادش داخل المسبح و وسطهم احنا بنات ونفهم بعض هل حركات ماتمشي علينا #جنه_دلمون — أبـــرار بنت عيسى ???? (@abraree90) August 7, 2018

وبرر “سعداني”: “في فيديو جنة دلمون أنا لا أعذر (الذكور) لما فعلوه فهو قبيح جدًا ويستحق العقاب، لكن ضد تبرئة الفتيات فأنا على يقين أن ما حدث لهن سيحدث حتى لو كنّ في الشارع يرتدين هذه الملابس”.

فيما انتقد “علي” هجوم ناشطين على سلوك الطرفين: “بعض من التعليقات اللي مريت عليها بخصوص موضوع #جنة_دلمون تعل القلب صج!!!! بخصوص اللي قالوا بأن الغلط على الاثنين “الشباب و البنات بنفس الوقت”!! تسمعون بالمنطق انتوا!! حتى لو أنهم ما كانوا لابسين شي كلش مو حق أي من كان يلمسهم بدون رضاهم! إحنا مو قاعدين بغابة!”.

بعض من التعليقات اللي مريت عليها بخصوص موضوع #جنة_دلمون تعل القلب صج!!!!

بخصوص اللي قالوا بان الغلط على الاثنين "الشباب و البنات بنفس الوقت"!! تسمعون بالمنطق انتوا!! حتى لو انهم ما كانوا لابسين شي كلش مو حق اي من كان يلمسهم بدون رضاهم! احنا مو قاعدين بغابة! #يتبع — ALIJUSTICEALI (@MANBITESDOG94) August 7, 2018

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل إدارة “جنة دلمون” إلى حد اللحظة بخصوص الواقعة، أو من قبل جهات رسمية أخرى.

و”جنة دلمون المفقودة” حديقة ألعاب مائية تعد الأكبر على مستوى البحرين والشرق الأوسط وتقع في منطقة العرين، وتم افتتاحها عام 2009، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 50 مليون دولار أمريكي.